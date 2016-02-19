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جسم غريب يثير الرعب بين أهالى النوبارية بالبحيرة..والمفرقعات:بلاغ سلبى

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جسم غريب يثير الرعب بين أهالى النوبارية بالبحيرة..والمفرقعات:بلاغ سلبى جسم غريب يثير الرعب بين أهالى النوبارية بالبحيرة..والمفرقعات:بلاغ سلبى
سادت حالة من الذعر بين أهالى النوبارية اليوم، بعد العثور على جسم غريب بالطريق الصحراوى "طريق الخدمات" الكيلو 148 اتجاه القاهرة دائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالاستعانة بكلاب المفرقعات، وتم عمل كردون أمنى، وتبين وجود عدد 2 كيس أسود اللون، الأول بداخله زجاجة بها مادة شمعية متماسكة والآخر بداخله مسحوق أبيض ناعم "بودرة"، وتبين عدم احتوائهما على أى مواد مفرقعة "سلبى" تم تفتيش المنطقة وتبين عدم وجود ثمة أجسام غريبة، وتم تحرير المحضر 412/2016 إدارى القسم.

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