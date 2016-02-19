صلاح عبد الصادق يصل شرم الشيخ لتجهيز المركز الصحفى لـتغطية"إفريقيا بيتنا"

وصل إلى مطار شرم الشيخ مبكرًا، السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لمتابعة إنشاء المركز الصحفى، وكان فى استقباله اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعبدالحميد عزب مدير إعلام جنوب سيناء.

وقال عبد الحميد عزب إن السفير صلاح عبدالصادق، وصل لمتابعة إنشاء المركز الصحفى وتجهيزاته للقيام بمهام خدمة المراسلين الأجانب لتغطية منتدى "إفريقيا بيتنا" وافتتاح المركز رسميًا اليوم الجمعة مساء ليكون جاهزا من الثامنة مساء اليوم لاستقبال مراسلى الصحف والقنوات الفضائية الأجنبية.

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