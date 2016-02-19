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إزالة 55 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بجرجا والمراغة ومركز سوهاج

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إزالة 55 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بجرجا والمراغة ومركز سوهاج إزالة 55 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية بجرجا والمراغة ومركز سوهاج
قال اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إنه فى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية، والقرارات الإدارية حفاظاً على هيبة الدولة، ‏وتأكيداً لسيادة القانون بإشراف اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب ومساعد المدير المالية ‏والإدارية، تم تأمين تنفيذ عدد 55 حكما وقرارا قضائيا.

فى مركز شرطة المراغة، تم تأمين إزالة "27 " حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 742 إدارى المركز لسنة 2016 ‏.

وفى قسم شرطة جرجا، تم تأمين تنفيذ "6" أحكام وقرار قضائى، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 372 إدارى القسم لسنة 2016 .

وفى مركز شرطة سوهاج تم تأمين إزالة عدد "11 " حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية، وتأمين إزالة 7 حالات تعدٍّ على منافع الرى، وتم تأمين إزالة 4 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة، وتم تحرير عن ذلك المحاضر أرقام 1159 ، 1167 ، 1168 إدارى المركز لسنة 2016 .
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>وأوضح مدير أمن سوهاج أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام القضائية والقـرارات الإدارية بدائرة المحافظــة.
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