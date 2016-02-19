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مطار شرم الشيخ يستقبل 1931 راكبا من جنسيات مختلفة

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مطار شرم الشيخ يستقبل 1931 راكبا من جنسيات مختلفة مطار شرم الشيخ يستقبل 1931 راكبا من جنسيات مختلفة
استقبل مطار شرم الشيخ اليوم الجمعة 1931راكبا من مختلف الجنسيات، حيث أكد العميد عصام خضر مدير إدارة الأزمات بجنوب سيناء، أن مطار شرم الشيخ استقبل اليوم 1931راكبا، من مختلف الجنسيات على متن20 طائرة، وغادرالمطار 1677راكبا على متن 21 طائرة.

وأضاف خضر، فى تصريحات صحفية، أن نسبة السياحة بشرم بلغت 22%، وأن المطار استقبل918سائحا من مختلف الجنسيات على متن 6طائرات، وغادر المطار 884 سائحا على متن 7طائرات.

وقد استقبل مطار شرم الشيخ1013راكبا مصريا، على متن 14 طائرة، بينما غادر المطار793 راكبا مصريا على متن 14 طائرة.
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