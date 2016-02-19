وصول 12 ألف طن بوتاجاز و200 سيارة لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز، وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز، والسفينة جاز ايجين، وعلى متنها 3500 طن بوتاجاز قادمتين من ميناء ينبع السعودى.

كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة إلينوى إكسبريس وعلى متنها 200 سيارة قادمة من جدة.

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة جوليتير وعلى متنها 19 ألف طن زيوت نخيل قادمة من جدة، والسفينة نور لشحن 2500 طن نترات بوتاسيوم قادمة من العقبة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية وعلى متنها 54 شاحنة و6 ركاب، ويغادر الميناء العبارة مسرة وعلى متنها 479 راكبا و16 سيارة و13 شاحنة، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 80 شاحنة و80 راكبا.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 104 ركاب و18 سيارة و5 شاحنات، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 59 شاحنة و32 سيارة و10 ركاب، وغادرت العبارة الرياض وعلى متنها 273 راكبا و14 سيارة و2 شاحنة، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 58 شاحنة و11 راكبا.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة وعلى متنها 298 راكبا منهم 45 معتمرا و1 باص عمرة و11 شاحنة و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 47 شاحنة.

وفى نفس السياق شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 419 راكبا، منهم 225 معتمرا و5 باصات عمرة و8 شاحنات، والسفينة بريدج وعلى متنها 49 شاحنة، كما غادرت العبارة آيلة وعلى متنها 198 راكبا و7 شاحنات و1 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 49 شاحنة.