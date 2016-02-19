26 فبراير.. إقامة المؤتمر السياحى بالغردقة لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر

عقد بديوان عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعا تنسيقيا لعقد فعاليات المؤتمر السياحى الأكاديمى المقرر إقامته يومى 25 و26 من فبراير الجارى بمدينة الغردقة.

حضر الاجتماع التنسيقى الشركة المنظمة للمؤتمر وهيئة التنشيط السياحى وجامعة جنوب الوادى ومجمع الإعلام وجميع الجهات المشاركة فى إقامة المؤتمر، وبحضور ماجد القاضى مؤسس المجمع الانتخابى السياحى والداعى الأول لإقامة المؤتمر الأكاديمى السياحى.

ومن المقرر أن تشمل فعاليات المؤتمر الأكاديمى السياحى عرضا مصورا للبحث المشترك بين الواقع العملى والعلمى والذى أعده كافة أطياف قطاع السياحة بالمحافظة بخبرات علمية من كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادى، وتسليم نسخ من البحث لوزير السياحة ولجنة السياحة بمجلس النواب، ومن الجانب الإعلامى ودورة فى تنشيط وترويج السياحة خاصة فى وقت الأزمات يليه عرض فيلم ترويجى عن أهم معالم المحافظة السياحية، والذى سوف يعرض بالمعارض الدولية لجذب السائحين وبرومو لقناة اليوتيوب رد سى ريفيرا، والذى من المقرر أن يحضر المؤتمر عدد كبير من القنوات الاجنبية المختلفة.

والحدث الثالث يتناول أهمية الدور الإلكترونى فى الترويج والتنشيط للسياحة، حيث يتم عرض أول مشروع إلكترونى مصرى وهو المحرك البحثى السياحى وأيضًا عرض الصفحة الإلكترونية "رد سى ريفيرا" كما سيتم الإعلان عن إقامة معرض السياحة الإلكترونية سبتمبر 2016 .

ويخصص الحدث الرابع لعرض ما تم إنجازه من مراحل إنشاء كلية السياحة والفنادق جامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة للعام الدراسى القادم 2017/2016م.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر ستقام مبادرة إعداد أحد أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة لعبور المانش 2017 بإشراف الكابتن خالد شلبى وتسجيل الحدث لعرضه بالمهرجانات والمعارض الدولية وأيضًا تصوير رحلة للأجانب الروس المقيمين أثناء زيارة متحف الاكواريوم لإعداد فيلم تسجيلى لعرضه بمؤتمرات خارجية.

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