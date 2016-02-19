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ضبط 12 قطعة سلاح نارى بحوزة متهمين بالمنيا

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ضبط 12 قطعة سلاح نارى بحوزة متهمين بالمنيا ضبط 12 قطعة سلاح نارى بحوزة متهمين بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 12 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 12 قطعة سلاح بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن بندقية آلية ومسدس وبندقية خرطوش و9 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى 37 طلقة نارية.

كما تمكنت حملة أمنية مكبرة من ضبط أحد المتهمين الهاربين من قضايا جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره أمام النيابة ويدعى "رائد. ع"، 25 سنة فلاح من أسيوط، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 950 لسنة 2016 إدارى مركز ملوى والمتهم بإحراز سلاح نارى وإطلاق أعيره نارية.

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مصر 365