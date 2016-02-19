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القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية بأسيوط

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القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية بأسيوط القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية بأسيوط
ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط، القبض على 4 أشخاص خلال حملة أمنية لضبط تجار ومتعاطى العقاقير المخدرة، وبحوزتهم كميات مختلفة من الأقراص المخدرة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطار من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "إسلام.أ. ع. أ" 26 سنة عاطل مقيم الأطاولة دائرة مركز الفتح، وبحوزته 20 قرصا مخدرا، ومبلغ 70 جنيها، وهاتف محمول، و"محمد. ن. ذ"31 سنة عاطل مقيم الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط، وبحوزته 2000 قرص مخدر، ومبلغ 320 جنيها، وهاتف محمول، و"عمر. س. س. ح" 26 سنة عامل مقيم بندر منفلوط، وبحوزته 50 قرصا من العقاقير المخدرة، و"صبرى. م. أ" 26 سنة عامل مقيم كودية النصارى دائرة مركز ديروط، وبحوزته 9 أقراص مخدرة بقصد التعاطى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365