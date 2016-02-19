أمن الإسكندرية يضبط عددا من الخارجين على القانون

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الدخيلة من ضبط كل من "جمال .ش" - 20 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته "عدد 20 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 15 جراما بقصد الاتجار - سكين – مطواة – ميزان حساس ومبلغ 935 جنيها - هاتف محمول"، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة .

وتم ضبط "حسن .ع "- 28 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد 32 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 20 جراما عدد " 30 قرصا مخدرا بقصد الاتجار ومبلغ 200 جنيه - هاتف محمول ،وتحرر المحضر جنايات القسم.. وجار العرض على النيابة .

كما تمكن النقيب حلمى اليمانى، الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بنقطة التفتيش الأمنية "منفذ أبيس" دائرة قسم ثان الرمل من ضبط كل من "سمير .م ع" - 27 سنة جزار مقيم دمنهور – محافظة البحيرة المحكوم عليه فى القضية جنايات دمنهور – بأمن البحيرة "مخدرات" غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات و"محمد. س "- 33 سنة عاطل مقيم مركز دسوق، محافظة كفر الشيخ، المحكوم عليه فى 6 قضايا "مبانى – تبديد – ضرب" أخرها القضية جنايات دسوق – بأمن كفر الشيخ " تبديد "غيابيا بالحبس لمدة شهر.