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النيابة تتحفظ على رقيب الشرطة قاتل سائق الدرب الأحمر

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النيابة تتحفظ على رقيب الشرطة قاتل سائق الدرب الأحمر النيابة تتحفظ على رقيب الشرطة قاتل سائق الدرب الأحمر
قال المستشار أحمد الأبرق رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، إنه تم الاستماع لوالد وشقيقة السائق قتيل الدرب الأحمر، والذى لقى مصرعه على يد رقيب شرطة بسبب خلاف على الأجرة.

واتهم والد وشقيقة الضحية فى أقوالهم رقيب الشرطة بقتل نجلهم بسبب خلاف على قيمة الأجرة، وذلك عقب قيام المجنى عليه بنقل بعض متعلقات المتهم إلى منطقه العمرانية بالجيزة، علي مرتين، وعندما شرع المجنى عليه فى محاسبته على قيمة الأجرة، مطالبا بمبلغ 200 جنيه، رفض المتهم وألقى له عشرون جنيها ثم سبه بوالدته المتوفية منذ شهرين.

وتابعت شقيقه المجنى عليه فى أقوالها قائلة: وهذا ما جعل أخى يرد عليه نفس السباب، وهو ما أغضب المتهم، وشرع فى الاعتداء على شقيقى الذى تصدى له فسارع المتهم إلى إخراج سلاحه الميرى وإطلاق عليه عدة طلقات أودت بحياته فى الحال.

وفى السياق ذاته، أمرت النيابة بالتحفظ على رقيب الشرطة المتهم، فى إحدى مستشفيات الشرطة لسوء حالته الصحية، لحين التحسن والاستماع إلى أقواله، كما قررت التحفظ على السلاح المستخدم، وعرضه على الطب الشرعى لإعداد تقرير فنى بشأنه.


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