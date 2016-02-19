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تقرير.. مورينيو يريد موراتا في مانشستر يونايتد

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تقرير.. مورينيو يريد موراتا في مانشستر يونايتد تقرير.. مورينيو يريد موراتا في مانشستر يونايتد

أشارت بعض التقارير الصحفية لرغبة جوزيه مورينيو لاستقدام ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد حال تولى تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أكدت أن مورينيو بات مدربا لمانشستر يونايتد بالفعل ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي.

وبحسب صحيفة "لا ستامبا" فإن مورينيو متحمس لضم موراتا لمانشستر يونايتد حال لم يفعل ريال مدريد بند حق استعادة اللاعب.

ويلعب موراتا في يوفنتوس منذ الموسم الماضي، بعقد يسمح ريال مدريد لاستعادة اللاعب بصفة نهائية خلال موسمين مقابل دفع مبلغ معين.

وألمح ريال مدريد قبل ذلك، لأنه قد يستعيد موراتا في الصيف المقبل ليساند كريم بنزيمة في الهجوم.

وإن لم يعيد ريال مدريد موراتا إلى الفريق، فقد يفكر مورينيو جديا في ضمه لمانشستر يونايتد.

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