انطلاق فعاليات بطولة مصر الدولية لـ«الملاحة الرياضية‎»

تنطلق بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، فعاليات بطولة مصر الدولية للملاحة الرياضية بمشاركة العديد من الفرق العربية والأفريقية والأوروبية، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور تامر مهنا رئيس الاتحاد المصري للملاحة الرياضية، والعقيد أحمد الحرازى مندوب الاتحاد، وزوران ميلونوفيتش، مندوب الاتحاد الدولي عن منطقة البحر الأبيض المتوسط .

​​واختار الاتحاد المصري للملاحة البحرية، معبد الأقصر الفرعوني ليشهد حفل افتتاح البطولة، فيما تقام فعاليات اليوم الثاني للبطولة بالبر الغربي أمام الدير البحري يتبعه رحلة نهرية في النيل ثم عرض الصوت والضوء مساءً .

كما يقام اجتماع اتحاد البحر الأبيض المتوسط ثم تختتم البطولة في اليوم الثالث بمنافسات بمعبد الكرنك ثم توزيع الميداليات والشهادات.

يذكر أن الملاحة الرياضية هي رياضة تعتمد على استخدام النشاط الحركي البدني للوصول الى نقاط محددة مسبقا على خريطة لشريحة الارض التي يتم التنافس فوقها وبمساعدة البوصلة لتحديد الاتجاهات الصحيحة.

وبدأت اللعبة في النرويج كرياضة تمارس بين العسكريين ثم تم دعوة المدنيين للمشاركة فيها من خلال بطولات ، وبدأت اللعبة في الانتشار بين دول العالم في مختلف القارات الاوربية والاسيوية والامريكية واستراليا أيضا.

ويضم الاتحاد الدولي أكثر من 78 دولة عضو من جميع أنحاء العالم في جميع القارات وأنشئ الاتحاد المصري للملاحة الرياضية في عام 2014 .