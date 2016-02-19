ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من العقاقير المخدرة بأسيوط‎

نجح ضباط مديرية أمن أسيوط، الجمعة، في القبض على 4 أشخاص من تجار ومتعاطى العقاقير المخدرة، وبحوزتهم كميات مختلفة من الأقراص في حملة أمنية مكبرة لمراكز ومدن المحافظة.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارًا اليوم الجمعة، من مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط “محمد . ن . ذ” 31 سنة، عاطل، مقيم الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط، وبحوزته 2000 قرص مخدر، و مبلغ 320 جنيه، وهاتف محمول، و”عمر . س . س . ح” 26 سنة عامل، مقيم بندر منفلوط، وبحوزته 50 قرصًا من العقاقيرالمخدرة، و” إسلام . أ . ع . أ” سنة 26 عاطل، مقيم الأطاولة دائرة مركز الفتح، بحوزته 20 قرصًا مخدرًا، ومبلغ 70 جنيه، وهاتف محمول، وجميعهم بقصد الاتجار.

كما تم ضبط “صبري . م . أ” 26 سنة عامل مقيم كودية النصارة دائرة مركز ديروط، وبحوزته 9 أقراص مخدر بقصد التعاطي.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.