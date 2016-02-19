وزير التموين: مد صرف المقررات التموينية لشهر فبراير مع مارس المقبل

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي ، السماح للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل المقررات التموينية خلال فبراير الجاري بصرفها مع مقررات مارس المقبل ، ليتمكن الذين لم يصرفوا كامل احتياجاتهم من الزيت هذا الشهر من صرفها ، وذلك حرصا من الوزارة على إلا ينتقص آي حق اكتسبه المواطن .

وأكد حنفي – وفقا لبيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة، أنه تم صرف حوالي 75 % من قيمة المقررات التموينية لشهر فبراير الحالي لـ 14 مليونا و700 ألف أسره حتى منتصف هذا الشهر .

وأشار إلى أنه جاري صرف المقررات التموينية للمواطنين من محلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية وأنه تم صرف 95 % من سلع فارق نقاط الخبز بقيمة 500 مليون جنيه وذلك لأكثر من 20 مليون أسره .