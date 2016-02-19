رئيس الرقابة الإدارية يطير إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمر «الكوميسا»

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، اللواء محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية متوجهًا إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمر الكوميسا والذى تبدأ أعماله يوم غد السبت.

وتنطلق فعاليات مؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ، غدا السبت، بمشاركة 7 رؤساء دول أعضاء في الكوميسا، والعديد من وزارء المجموعة الوزارية الاقتصادية في مصر ورجال الأعمال.

وتسعى مصر من خلال استضافة هذا المنتدى البدء في مرحلة أكثر تطوراً وتوازناً في العلاقات الاستثمارية والتجارية مع الدول الإفريقية لبحث ومناقشة الرؤى المستقبلية للشراكة والتعاون بين الحكومات ورجال الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة التي تزخر بها القارة.

ويناقش المؤتمر العديد من القضايا الأقتصادية الأفريقية مثل الاستثمارات المشتركة في مجالات مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية، بالإضافة إلى مشاكل الطاقة في الدول الأفريقية، وبحث زيادة الصادارات وتعميق حركة التجارة بين الدول الأعضاء.