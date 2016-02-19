دى ميستورا يستبعد استئناف المفاوضات حول سوريا فى 25 فبراير

>اعتبر موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دى ميستورا الخميس ان تحديد تاريخ 25 فبراير لاستئناف مفاوضات جنيف حول سوريا غير واقعى، فى مقابلة اجرتها معه صحيفة "سفينسكا داغبلاديت" السويدية.

وقال دى ميستورا "لا يمكننى واقعيا الدعوة الى محادثات جديدة فى جنيف فى 25 فبراير، لكننا ننوى القيام بذلك قريبا".

واضاف "اننا بحاجة الى عشرة ايام حتى نستعد ونرسل الدعوات، والمحادثاتيمكن ان تكلل بالنجاح اذا ما استمرت المساعدات الانسانية واذا ما توصلنا الى وقف اطلاق نار".

علقت الامم المتحدة فى الثالث من فبراير المفاوضات بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة فى جنيف حتى 25 فبراير لعدم احراز اى تقدم بعد بضعة ايام على بدئها.

وسيعرض دى ميستورا الاربعاء نتائج جهود الوساطة التى قام بها على مجلس الامن الدولي، وكانت المجموعة الدولية لدعم سوريا التى تضم الدول الخمس الكبرى فى مجلس الامن وتركيا ودولا عربية اتفقت خلال اجتماع فى ميونيخ (جنوب المانيا) الجمعة الماضى على خطة لوقف المعارك فى سوريا خلال اسبوع وتعزيز ايصال المساعدات الانسانية.