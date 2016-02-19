أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

دى ميستورا يستبعد استئناف المفاوضات حول سوريا فى 25 فبراير

Google+ Print
دى ميستورا يستبعد استئناف المفاوضات حول سوريا فى 25 فبراير دى ميستورا يستبعد استئناف المفاوضات حول سوريا فى 25 فبراير

>اعتبر موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دى ميستورا الخميس ان تحديد تاريخ 25 فبراير لاستئناف مفاوضات جنيف حول سوريا غير واقعى، فى مقابلة اجرتها معه صحيفة "سفينسكا داغبلاديت" السويدية.

وقال دى ميستورا "لا يمكننى واقعيا الدعوة الى محادثات جديدة فى جنيف فى 25 فبراير، لكننا ننوى القيام بذلك قريبا".

واضاف "اننا بحاجة الى عشرة ايام حتى نستعد ونرسل الدعوات، والمحادثاتيمكن ان تكلل بالنجاح اذا ما استمرت المساعدات الانسانية واذا ما توصلنا الى وقف اطلاق نار".

علقت الامم المتحدة فى الثالث من فبراير المفاوضات بين ممثلين عن السورية والمعارضة فى جنيف حتى 25 فبراير لعدم احراز اى تقدم بعد بضعة ايام على بدئها.

وسيعرض دى ميستورا الاربعاء نتائج جهود الوساطة التى قام بها على مجلس الامن الدولي، وكانت المجموعة الدولية لدعم سوريا التى تضم الدول الخمس الكبرى فى مجلس الامن وتركيا ودولا عربية اتفقت خلال اجتماع فى ميونيخ (جنوب المانيا) الجمعة الماضى على خطة لوقف المعارك فى سوريا خلال اسبوع وتعزيز ايصال المساعدات الانسانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن