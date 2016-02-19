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مشرحة زينهم: ضحية الدرب الأحمر تلقى طلقة فى رأسه أدت لكسر فى الجمجمة

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مشرحة زينهم: ضحية الدرب الأحمر تلقى طلقة فى رأسه أدت لكسر فى الجمجمة مشرحة زينهم: ضحية الدرب الأحمر تلقى طلقة فى رأسه أدت لكسر فى الجمجمة
انتهت مشرحة زينهم، من تشريح جثة سائق الدرب الأحمر الذى لقى مصرعه برصاص رقيب شرطة، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلاف على مقابل نقل بضائع، وتم تسليمه جثمان السائق إلى ذويه.

وأكدت المشرحة، أن المجنى عليه تلقى طلقة نارية فى الرأس أدت الى كسر الجمجمة ونزيف بالمخ وتهشم الجزء الخلفى من رأسه بالكامل، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لدفن الضحية بمقابر عائلته، على أن تنتهى من التقرير النهائى خلال أيام وتسليمه إلى النيابة.

من جانبه استلم الأهالي منذ قليل، جثمان السائق محمد عادل الشهير بـ" عادل دربكة" من مشرحة زينهم، وتوجهوا به إلى مسجد النفيسة تمهيدا لإقامة صلاة الجنازة على المجنى عليه بعد صلاة الجمعة.


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