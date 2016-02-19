مجلة بولندية تحرض ضد المسلمين بعنوان "الاغتصاب الإسلامى لأوروبا"

أطلقت المجلة البولندية الشهيرة "wSieci" على غلاف عددها الأخير صورة تحريضة ضد الإسلام والمسلمين، وتصدر الغلاف أيضاً عنوان يشير إلى نفس الهدف، وأظهرت المجلة على غلافها فتاة شقراء مرتدية علم الاتحاد الأوروبى، وهناك العديد من الأيادى تمسك بها محاولة اغتصابها ونزع ملابسها، فى إشارة للمسلمين، تحت عنوان "الاغتصاب الإسلامى لأوروبا".

ووفقاً لصحيفة "لو موند" الفرنسية، فإن الفتاة تمثل أوروبا، والأيادى السمراء أيادى العرب أو المسلمين، والتى تصورهم المجلة البولندية بأنهم الخطر الحقيقى على أوروبا، وأن الفكرة قد تكون مستوحاة من اعتداءات كولونيا الجنسية ليلة رأس السنة.

يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية تعرضت لحوادث إرهابية أو اعتداءات جنسية تزعم أنها من قبل المهاجرين واللاجئين الذين هم فى الأصل عرب من سوريا وأوروبا، ولكن المثير أن المجلة الأسبوعية خصت بالذكر المسلمين فى دعوة للعنصرية والإسلاموفوبيا.

- كولونيا: معظم المشتبه بهم فى اعتداءات رأس السنة من اللاجئين