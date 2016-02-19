محافظ الجيزة: حملات لإزالة 51 حالة تعدى على حرم السكة الحديد

وكلف، الدالى، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتشديد الرقابة والمتابعة الدائمة والمستمرة على المعابر العشوائية وغير القانونية ، التى تم غلقها خلال الأيام الماضية حتى لا يتم إعادة فتحها مرة أخرى حفاظاً على أرواح المواطنين ولما تمثله من خطر داهم على المركبات والأفراد .
وأكد الدالى، فى بيان له على أهمية تفعيل عمل اللجنة الثلاثية المشكلة من مندوب من مديرية الطرق وهيئة السكة الحديد وقسم الشرطة المختص ، لغلق كافة المعابر العشوائية وتكليف مديرية الطرق بالمتابعة والإشراف ، لافتا أن المحافظة قامت خلال الأيام الماضية وبالتعاون مع قوات الأمن وهيئة السكة الحديد بتنفيذ أكثر من حملة على هذه المعابر لغلقها .
وقال إن المحافظة ستقوم بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة فى إزالة هذه التعديات والتى تتمثل فى حجرات وأسوار ومبانى .
وأشار الدالى إلى أنه يوجد 3 خطوط للسكة الحديد بالمحافظة، تشمل القاهرة – السد العالى وإمبابة - إيتاى البارود والواحات البحرية عليها نحو 103 معبرا عشوائيا تم غلق 102 وأعيد فتح 8 آخرين من قبل المواطنين.
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