محافظ الجيزة: حملات لإزالة 51 حالة تعدى على حرم السكة الحديد

أعلن اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، أنه تم رصد 51 حالة تعدى على حرم السكة الحديد، أن هناك حملات لإزالة هذه التعديات

وكلف، الدالى، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتشديد الرقابة والمتابعة الدائمة والمستمرة على المعابر العشوائية وغير القانونية ، التى تم غلقها خلال الأيام الماضية حتى لا يتم إعادة فتحها مرة أخرى حفاظاً على أرواح المواطنين ولما تمثله من خطر داهم على المركبات والأفراد .

وأكد الدالى، فى بيان له على أهمية تفعيل عمل اللجنة الثلاثية المشكلة من مندوب من مديرية الطرق وهيئة السكة الحديد وقسم الشرطة المختص ، لغلق كافة المعابر العشوائية وتكليف مديرية الطرق بالمتابعة والإشراف ، لافتا أن المحافظة قامت خلال الأيام الماضية وبالتعاون مع قوات الأمن وهيئة السكة الحديد بتنفيذ أكثر من حملة على هذه المعابر لغلقها .

وقال إن المحافظة ستقوم بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة فى إزالة هذه التعديات والتى تتمثل فى حجرات وأسوار ومبانى .

وأشار الدالى إلى أنه يوجد 3 خطوط للسكة الحديد بالمحافظة، تشمل القاهرة – السد العالى وإمبابة - إيتاى البارود والواحات البحرية عليها نحو 103 معبرا عشوائيا تم غلق 102 وأعيد فتح 8 آخرين من قبل المواطنين.

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