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بهاء أبو شقة: تخصيص أيام من 21 لـ24 فبراير لمناقشة مشروع لائحة البرلمان

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بهاء أبو شقة: تخصيص أيام من 21 لـ24 فبراير لمناقشة مشروع لائحة البرلمان بهاء أبو شقة: تخصيص أيام من 21 لـ24 فبراير لمناقشة مشروع لائحة البرلمان
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب، تخصيص أيام 21 و22 و23 و24 فبراير لمناقشة مشروع اللائحة الجديدة للمجلس فى جلسات عامة بالبرلمان، والذى انتهت لجنة إعداد اللائحة منه منذ أيام قليلة.

وأضاف "أبو شقة"، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن جلسة الأحد المقبل ستشهد، بالإضافة إلى مناقشة مشروع اللائحة، مناقشة استقالة المستشار سرى صيام من عضوية مجلس النواب.


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