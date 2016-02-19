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وصول رئيس الوزراء ووزير الصناعة شرم الشيخ للمشاركة فى الكوميسا

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وصول رئيس الوزراء ووزير الصناعة شرم الشيخ للمشاركة فى الكوميسا وصول رئيس الوزراء ووزير الصناعة شرم الشيخ للمشاركة فى الكوميسا
وصل منذ قليل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء يرافقه المهندس طارق قابيل وزير الصناعة لمدينة شرم الشيخ، للمشاركة فى منتدى الكوميسا.

ومن المنتظر، أن يتابع رئيس الوزراء التجهيزات النهائية للمنتدى، والمقرر أن يفتتحه صباح الغد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور لفيف من الرؤساء الأفارقة.

كما وصل أيضا عدد من ممثلى الوزارات والمتحدثين الرسميين، حيث من المقرر أن يعقد وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والصناعة والخارجية مؤتمرا صحفيا مساء اليوم حول تفاصيل المنتدى.


>فرق إضافية من العلاقات العامة والحجر الصحى لاستقبال المشاركين بـ"الكوميسا"

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