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مران الأهلي - غياب متعب.. وعبد الحفيظ يجتمع بغالي

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مران الأهلي - غياب متعب.. وعبد الحفيظ يجتمع بغالي مران الأهلي - غياب متعب.. وعبد الحفيظ يجتمع بغالي

غاب عماد متعب مهاجم الأهلي عن مران الجمعة فيما عاد باسم علي بعد آلام في الرقبة أبعدته عن المشاركة في لقاء غزل المحلة الخميس في الدوري المصري الممتاز.

وبدأ المران بعد محاضرة فنية من المدرب عبد العزيز عبد الشافي استمرت لمدة 45 دقيقة تحدث فيها عن أخطاء مباراة المحلة التي تعادل فيها الأهلي بهدف لمثله.

وعقد مدير الكرة سيد عبد الحفيظ جلسة خاصة مع قائد الفريق حسام غالي، فيما واصل الثنائي حسام عاشر ووليد سليمان التدريبات التأهيلية.

وشهد المران إصابة حسين السيد بكدمة إثر تدخله مع الحارس مسعد عوض.

واكتفى غالي وعبد الله السعيد بتدريبات استشفائية في الجيم ويسعى الجهاز الفني لإعداد أحمد عادل عبد المنعم للمشاركة في لقاء المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري الأسبوع المقبل في مباراة لم يتحدد موعدها ومكانها النهائي بعد بسبب رفض مديرية أمن أسوان استضافتها.

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