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جيهان السادات تزور مستشفى الأورام بالأقصر‎

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جيهان السادات تزور مستشفى الأورام بالأقصر‎ جيهان السادات تزور مستشفى الأورام بالأقصر‎

تزور جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الجمعة، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة شمال الأقصر برفقة محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتورة مؤمنة كامل، أمين عام الهلال الأحمر المصري، والمهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وعدد من المسئولين والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتأتي زيارة “السادات” للمستشفى على هامش زيارتها لمدينة الأقصر للقيام بجولة سياحية لآثار المدينة رفقة عدد من أحفادها.

يشار إلي أن المستشفى يتم انشائه بالشراكة بين جمعيتي الأورمان، وشفاء الخيرية بمنظور اجتماعي وغير هادف للربح، ويقدم خدمات طبية متميزة طبقا لأحدث المعايير والاعتمادات الطبية، وسيتم افتتاح المرحلة الاولى من المستشفى في شهر مارس القادم ، بينما تنتهى المرحلة الثانية فى خلال عامين وتبلغ تكلفة المشروع 150 مليون جنيه .

وأقيمت المستشفى على مساحة 15 ألف متر مربع، وتتكون من طابقين و تحتوى على 100 سرير ينقسم إلى 50 سريرًا للعلاج الكيميائى و50 سريرًا للغرف العلاجية و سوف تقوم المستشفى بإستقبال وعلاج المرضى من كافة الأعمار.

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