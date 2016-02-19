انفجار عبوة ناسفة بمحيط منزل أمين عام حركة "الصابرين" بغزة دون إصابات

أخبار فلسطين>فجر مجهولون اليوم الجمعة، عبوة ناسفة فى محيط منزل عائلة الأمين العام لحركة "الصابرين" الفلسطينية هشام سالم، بغزة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون الإبلاغ عن وجود إصابات.

وقالت الحركة - فى بيان صحفى اليوم الجمعة - إن الاحتلال الاإسرائيلى استهدف فجر الجمعة منزل عائلة الأمين العام لحركة الصابرين نصرا لفلسطين (حصن) الشيخ هشام سالم، بعبوة ناسفة أدت إلى أضرار كبيرة فى المكان، وأملاك المواطنين المحيطة به.

وأكدت الحركة أن مثل هذه الأحداث لن تثنيها عن مواصلة طريق المقاومة، وستبقى فى مواجهة الاحتلال، مطالبة الأجهزة الأمنية فى غزة بفتح تحقيق عاجل فى هذا الحادث الذى وصفته بالجبان.

وشددت حركة "الصابرين" - التى انشق مؤسسها هشام سالم عن حركة "الجهاد الإسلامي" - على أنها حركة مقاومة إسلامية فلسطينية هدفها تحرير فلسطين، وذلك فى الوقت الذى اتهمت فيه وسائل إعلام فلسطينية محلية الحركة أنها ذات امتداد شيعي، وتتلقى دعمها المالى من إيران.