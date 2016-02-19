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إصابة 5 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمدينتى بنغازى واجدابيا

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إصابة 5 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمدينتى بنغازى واجدابيا إصابة 5 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمدينتى بنغازى واجدابيا

>أصيب خمسة جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات العنيفة، مع ثوار مجلس شورى ثوار بنغازى واجدابيا.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء فاديا البرغثي، فى تصريح صباح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين خمسة جرحى من إجدابيا ومحورى الصابرى والليثى ببنغازي، إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة، إثر الاشتباكات بين قوات الجيش وثوار مجلس شورى بنغازى واجدابيا.

وأضافت أن الجرحى تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، لافتة إلى أن جريحين غادرا المستشفى وهناك ثلاث حالات تحت الرعاية الطبية بالمستشفى.

يذكر أن مدينتى بنغازى واجدابيا تشهدا اشتباكات بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى واجدابيا ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.

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