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إبراهيم حسن: مستعدون لمواجهة الأهلي حتى ولو في الإمارات.. والزمالك لم يحترمنا

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إبراهيم حسن: مستعدون لمواجهة الأهلي حتى ولو في الإمارات.. والزمالك لم يحترمنا إبراهيم حسن: مستعدون لمواجهة الأهلي حتى ولو في الإمارات.. والزمالك لم يحترمنا

انتقد إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري عدم تحديد زمان ومكان مواجهة فريقه ضد الأهلي الأسبوع المقبل في لقاء مؤجل في الدوري المصري الممتاز.

ورفضت مديرية أمن أسوان استضافة اللقاء بعدما رفضه أيضا ملعب برج العرب بالإسكندرية ومازال اتحاد الكرة يبحث عن حل لإقامة المباراة قبل دخول معسكر مغلق مع نهاية الشهر الجاري.

وأبدى إبراهيم سخطه من تفاوض مسؤولي الزمالك مع لاعبه محمد مجدي الذي أبلغ الجهاز الفني برغبة الأخير في التعاقد معه.

وقال إبراهيم لقناة سي بي سي:"نحن لسنا في دورة رمضانية، من المفترض أن هذا دوري محترفين".

وأضاف "لا أمانع مواجهة الأهلي في ملعب مختار التتش كما قلنا من قبل، أو حتى في الإمارات، لكن يجب أن نستعد قبلها بوقت كاف".

وتابع "أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك تحدث هاتفيا مع مجدي لمعرفة رأيه في الانضمام للفريق، لماذا فعلوا هذا؟"

وأردف "بهذه الطريقة لم يحترموا مجلس إدارة المصري ولا جهازه الفني، فعندما نريد شيئا من الزمالك نتواصل مباشرة مع رئيسه مرتضى منصور".

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