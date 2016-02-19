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مران الأهلي - عبد الحفيظ يعنف اللاعبين وزيارة لاعب الفريق السابق

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مران الأهلي - عبد الحفيظ يعنف اللاعبين وزيارة لاعب الفريق السابق مران الأهلي - عبد الحفيظ يعنف اللاعبين وزيارة لاعب الفريق السابق

عنف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبيه عقب التعادل بهدف لمثله مع غزل المحلة الخميس في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وخسر الأهلي نقطتين في مشوار اللقب الذي يتصدر فيه الترتيب بفارق 5 نقاط عن الزمالك الذي هزم أسوان 1-صفر في ختام مباريات الجولة.

وتقلص فارق النقاط إلى 5 بين القطبين بعدما أدرك الأهلي التعادل في اللحظات الأخيرة من مواجهة المحلة التي فشل فيها في الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالمسابقة.

وشهد مران الجمعة محاضرة من الجهاز الفني للاعبين الذين لاقوا تعنيفا بسبب أدائهم أمام المحلة من قبل نجم الفريق السابق سيد عبد الحفيظ.

وتحدث المدرب عبد العزيز عبد الشافي لمدة طويلة في المحاضرة عن الأخطاء التي وقع فيها الفريق أمام المحلة وطلب من اللاعبين عدم التعالي على الكرة وتحملهم للمسؤولية ونسيان النتيجة والتركيز على المواجهة المقبلة أمام المصري.

وغاب عن المران شريف إكرامي الذي خرج مصابا من لقاء المحلة، فيما حضر لاعب الأهلي السابق شهاب الدين أحمد لبضعة دقائق.

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