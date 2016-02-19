هداف المحلة لـ في الجول: كنا نستحق الفوز.. وما فعله لاعبو الأهلي مهين

أبدى محمد يحيى لاعب وسط غزل المحلة والذي سجل هدف فريقه في مرمى النادي الأهلي، سعادته بالهدف ورضاه عن النتيجة رغم أنهم كانوا يستحقوا أكثر على حد تعبيره.

الأهلي تعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري.

وقال محمد يحيى هداف الفريق في تصريحات لـ FilGoal.com:"أعتبر هدفي في الأهلي هو الأغلى في حياتي الكروية، فحين نلاقي فريق بحجم الأهلي وأسجل في مرماه، فبالطبع هو شيء رائع بالنسبة لي".

محمد يحيى يحتل صدارة هدافين فريقه هذا الموسم، إذ أنه سجل 5 أهداف من أصل 8 أهداف فقط سجلها فريقه ببطولة الدوري.

يحيى أتبع "حين أرسل محمد خليفة الكرة إلي بشكل عرضي، لمحت شريف إكرامي يبدأ التحرك نحو اتجاه معين، وفي تلك اللحظة تحديدا قرت التسديد في الزاوية المعاكسة وهو ما عرض إكرامي للإصابة لأنه حاول تغيير زاوية ارتمائه سريعا ولم ينجح بذلك".

وأضاف "التحكيم أيضا كان سيئا جدا في المباراة، فلقد منحني الحكم بطاقة صفراء سأغيب على إثرها عن المباراة المقبلة أمام وادي دجلة، رغم أن الفريق في أمس الحاجة لكل فرد فينا".

يحيى استرسل "في إحدى الكرات تعرضت لشد عضلي وسقط على الأرض، لكن إيفونا لاعب الأهلي حملني بشكل مهين وحاول إخراجي من الملعب، ولا أظن أنه كان ليفعل ذلك إن كانت المباراة دولية مع منتخب بلاده".

وأتم "وفي كرة أخرى، ضربني رامي ربيعة بقوة في وجه قدمي لكنه لم يحصل على إنذار لأنه كان قد حصل بالفعل على بطاقة صفراء سابقة، وعلى كل حال فأنا راض عن التعادل رغم أن الفريق استحق الفوز بالنظر للأداء".