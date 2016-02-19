فينجر: النني ' المقاتل ' سيشارك أمام هال سيتي على الأرجح

أكد أرسين فينجر مدرب أرسنال أن لاعبه المصري محمد النني جاهزا من أجل المشاركة السبت في لقاء كأس الاتحاد الإنجليزي ضد هال سيتي.

ويستضيف أرسنال فريق النمور في ثمن النهائي ومن المنتظر ظهور نجم المقاولون العرب السابق في المباراة أمام فريق مواطنه أحمد المحمدي.

وصرح فينجر في مؤتمر صحفي الجمعة:"كأس الاتحاد فرصة للاعبين الذين لا يشاركون كثيرا في المباريات".

وأضاف "النني لديه فرصة كبيرة للمشاركة غدا".

وأتم "هو جاهز، يقاتل من أجل دخول التشكيل الأساسي".

وشارك النني في مباراة وحيدة مع المدفعجية فاز فيها على بيرنلي في دور الـ32 من المسابقة الأعرق في تاريخ إنجلترا.