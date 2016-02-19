رئيس هيئة التنمية الصناعية يفتتح المعرض الدولي للحديد بمشاركة 26 دولة

افتتح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية (Metal & Steel 2016) في دورته السابعة، والمقام في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2016 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة صباح اليوم، صرح رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال جولته التفقدية بأجنحة الشركات، أمس، أن معرض الحديد من أهم المعارض التي تعقد سنويا في مصر، وشهد هذا العام إقبالا كبيرا من كبرى الشركات المصرية والعربية والأجنبية مما يعكس اهتمام هذه الشركات بالسوق المصرية ويبعث رسالة قوية بأن النمو الصناعي والاقتصادي المصري على الطريق الصحيح.

وأكد جابر، على ما لمسة من الشركات العارضة من ثقتها في السوق المصري والذي يعد من اكبر الاسواق في الشرق الاوسط وكذلك في المناخ الاستثماري وملائمته لخططهم الاستثمارية، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المشاركة هذا العام بالمعرض بلغت اكثر من 240 شركة محلية وأجنبية من 26 دولة حول العالم متخصصة فى مجالات صناعة الحديد وتوريد المعدات وتركيبات المصانع وإنشاء الهياكل المعدنية وألواح الصاج والاستانلس .

هذا وقد شهد المعرض كذلك مشاركة الشركات التى تخدم هذا القطاع كشركات الأفران والدرافيل ولحام المعادن والعزل الحراري وماكينات التقطيع والزيوت الصناعية والمسبوكات.