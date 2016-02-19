أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب نابولي: لم نستحق الخسارة أمام فياريال

Google+ Print
مدرب نابولي: لم نستحق الخسارة أمام فياريال مدرب نابولي: لم نستحق الخسارة أمام فياريال

(إفي): قال ماوريتسيو ساري، مدرب فريق نابولي الإيطالي، إن فريقه قدم "مباراة كبيرة" أمام فياريال الإسباني (1-0)، ولكنها حسمت من كرة واحدة لصالح "الغواصات".

وقال المدرب "كانت مباراة جميلة ومتوازنة للغاية، كان بإمكان أي فريق الفوز بها، لكنهم حسموها من لعبة وحيدة" في إشارة للهدف الذي سجله دينيس سواريز من ركلة حرة مباشرة قبل نهاية اللقاء بثماني دقائق.

وأضاف "هذا الملعب (مادريجال) صعب للغاية وخسرت فيه فرق قوية مثل ريال مدريد وأتليتكو مدريد، أعتقد أننا أظهرنا أن بإمكاننا الإضرار بهم، وأتمنى تغيير هذا الموقف في ملعبنا وبمساعدة جماهيرنا".

وأوضح "النتيجة العادلة هي التعادل" مشيرا إلى شعوره بالضيق بعض الشيء "نظرا لخسارتنا بنفس الشكل قبل عدة أيام في الدقائق الأخيرة"، في إشارة للهزيمة أمام يوفنتوس بهدف وفقدان صدارة الكالتشيو.

شاهد هدف المباراة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع