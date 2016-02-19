مدرب نابولي: لم نستحق الخسارة أمام فياريال

(إفي): قال ماوريتسيو ساري، مدرب فريق نابولي الإيطالي، إن فريقه قدم "مباراة كبيرة" أمام فياريال الإسباني (1-0)، ولكنها حسمت من كرة واحدة لصالح "الغواصات".

وقال المدرب "كانت مباراة جميلة ومتوازنة للغاية، كان بإمكان أي فريق الفوز بها، لكنهم حسموها من لعبة وحيدة" في إشارة للهدف الذي سجله دينيس سواريز من ركلة حرة مباشرة قبل نهاية اللقاء بثماني دقائق.

وأضاف "هذا الملعب (مادريجال) صعب للغاية وخسرت فيه فرق قوية مثل ريال مدريد وأتليتكو مدريد، أعتقد أننا أظهرنا أن بإمكاننا الإضرار بهم، وأتمنى تغيير هذا الموقف في ملعبنا وبمساعدة جماهيرنا".

وأوضح "النتيجة العادلة هي التعادل" مشيرا إلى شعوره بالضيق بعض الشيء "نظرا لخسارتنا بنفس الشكل قبل عدة أيام في الدقائق الأخيرة"، في إشارة للهزيمة أمام يوفنتوس بهدف وفقدان صدارة الكالتشيو.

شاهد هدف المباراة.