7467 حاجزا حولوا وحداتهم السكنية من القاهرة لمدينة بدر

أعلن المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، اليوم الجمعة، تواصل إقبال المواطنين الحاجزين لوحدات الإسكان الاجتماعى، بمدينة القاهرة الجديدة، الذين انطبقت عليهم الشروط، ولكن لم يحصلوا على وحدات، نظرا لتأخر أولوياتهم، على التحويل لمدينة بدر، وذلك فى تيسير أقره وزير الإسكان لهؤلاء المواطنين، مشيراً إلى أن آخر موعد للتحويل الأحد القادم الموافق 21/2/2016.

وأضاف المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه حتى الآن قام 7467 مواطناً بملء استمارات التحويل التى تم توفيرها بجهاز المدينة، مشيرا إلى أنه تم توفير أتوبيس بمقر الجهاز للراغبين فى نقلهم لزيارة موقع الوحدات السكنية التى سيتم التحويل إليها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد وافق على تعديل رغبات الحاجزين المنطبق عليهم الشروط، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، والزائدين عن عدد الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة القاهرة الجديدة إلى مدينة بدر.

يذكر، أن عدد الحاجزين المستوفين للشروط بمدينة القاهرة الجديدة بلغ 77331 حاجزاً، بينما عدد الوحدات المتاحة يبلغ 1896 وحدة، لذا جاءت موافقة وزير الإسكان من أجل التيسير على المواطنين المنطبق عليهم الشروط، ولكن لم يحصلوا على الوحدات لعدم توافر وحدات تكفى جميع المستحقين.