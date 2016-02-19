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لاعب روسي يثأر من الأتراك بصورة لـ«بوتين» وسط اسطنبول

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لاعب روسي يثأر من الأتراك بصورة لـ«بوتين» وسط اسطنبول لاعب روسي يثأر من الأتراك بصورة لـ«بوتين» وسط اسطنبول

قرر اللاعب الروسي دميتري تاراسوف ،الثأر من جميع الأتراك بعد خسارة فريقه لوكوموتيف أمام الفريق التركي فنربهشة، حيث قام بخلع قميص فريقه الذي كان تحته قميص آخر عليه صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب “سبوتنيك” كتب  ”تاراسوف” علي القميص بالروسية “الرئيس الأكثر احتراما”، حيث قال اللاعب الروسي بعد انتهاء المباراة التي أقيمت ضمن الدوري الأوروبي في مدينة إسطنبول التركية، بأن “بوتين رئيسي وأحترمه جداً وأردت التعبير عن وقوفي معه”.

وكان تاراسوف قد صرّح سابقاً معلناً أن “الأزمة السياسية بين روسيا وتركيا لا علاقة لنا بها كلاعبي كرة قدم ولا نهتم بالموضوع”.

و ذكرت صحيفة “حرييت” التركية أن مدرب نادي فنربهشة، البرتغالي فيتور بيررا، عبر عن غضبه وحزنه الكبير من تصرف مدرب النادي الروسي إيغور تشيفريتشنكو عند محاولة مصافحته بعد نهاية المباراة، رغم أن التصريحات قبل المباراة كان تتمحور حول أن الفريقين يمارسان الرياضة وليس السياسة.

وكان فريق فنربهشة استقبل الفريق الروسي مقدماً له الورود في المطار، حيث اعتبر المدرب الروسي أن هذا الشيء جميل جداً، وعبر عن عدم اهتمامه بالأزمة السياسية بين الدولتين.


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