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ضبط 20 قضية تموينية من بينها سلع غذائية مجهولة المصدر وفاسدة

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ضبط 20 قضية تموينية من بينها سلع غذائية مجهولة المصدر وفاسدة ضبط 20 قضية تموينية من بينها سلع غذائية مجهولة المصدر وفاسدة
شنت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقيادة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعقيد محمد نصحى، رئيس مباحث ، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، فى ضوء القرارات الصادرة بزيادة الجمارك ‏على بعض السلع لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وتم ضبط "20" قضية تموينية منها ضبط "أحمد. ع. غ" 45 سنة صاحب محل عطاره ويقيم دائرة مركز المراغة لحيازته وعرض سلع ‏غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط "5" كيلو جرامات عسل، وتحرر عن ذلك ‏المحضر رقم 2063 جنح مركز المراغة لسنة 2016.

وتم ضبط "متى. س. م" 30 سنة صاحب محل أدوات كهربائية ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازته وعرض ‏سلع مجهولة المصدر، وتم ضبط "120" قطعة أدوات كهربائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال ‏إدارة مباحث التموين.

كما تم ضبط "ناصر.ع.ن" 46 سنة صاحب محل أدوات صحية ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لحيازته، وعرض ‏سلع مجهولة المصدر، وتم ضبط "15" قطعة أدوات صحية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال ‏إدارة مباحث التموين.

‏وتم ضبط "عبد المنعم. ع. أ" 18 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لبيعه سجائر بأزيد من ‏السعر المقرر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال إدارة مباحث التموين.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وقضيتين إدارة منشأة بدون ترخيص، قضية عدم حمل شهادة صحية، وقضيتين إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، قضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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