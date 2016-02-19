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مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم بالبحيرة

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مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم بالبحيرة مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم بالبحيرة
لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى اتجاه الإسكندرية بالكيلو 113 دائرة مركز شرطة وادى النطرون فى البحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين دراجة بخارية "تروسيكل" بدون لوحات قيادة صبرى مختار عبدالعزيز عامل ومقيم قرية الصديق يوسف دائرة المركز، دراجة بخارية "موتوسيكل" بدون لوحات قيادة "عمر محمد سليمان" عامل ومقيم قرية الصديق يوسف دائرة المركز.

وأثناء سير الدراجة البخارية الأولى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالدراجة البخارية الثانية وأنقلابهما على جانب الطريق، أسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة البخارية الأولى، وإصابة قائد الدراجة الثانية ونجله بجروح وكدمات وكسور.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، والمصابين لذات المستشفى للعلاج. وتحرر المحضر 1202/2016جنح المركز.

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مصر 365