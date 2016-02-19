مصرع سائق غرقا فى بئر داخل مزرعة موالح بصحراوى البحيرة

لقى سائق مصرعه غرقا ببئر داخل مزرعة موالح، كائنة بالكيلو 113 دائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أنه أثناء قيام أحمد إبراهيم معوض، سائق بالمزرعة ومقيم قرية الطرية مركز كوم حمادة، بالاغتسال ببئر مياه خاص بالمزرعة زلت قدماه وسقط به وغرق، وتم انتشال الجثة بمعرفة عمال المزرعة.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولاتوجد شبهة جنائية.

بسؤال شقيقه حمدى إبراهيم معوض "عامل" ومقيم بذات العنوان، قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك، وتم تحرير المحضر 1196/2016 جنح المركز.