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ضبط ربع مليون قطعة لبان داخل مصنع بدون ترخيص فى البحيرة

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ضبط ربع مليون قطعة لبان داخل مصنع بدون ترخيص فى البحيرة ضبط ربع مليون قطعة لبان داخل مصنع بدون ترخيص فى البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط ربع مليون قطعة لبان داخل مصنع بدون ترخيص فى البحيرة.

وشن رجال مباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين بالإشتراك مع مديرية التموين بالبحيرة برئاسة محمد عصر وكيل الوزارة، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة، وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملة، عن ضبط صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بقرية الشروق مركز بدر، لقيامه بتجميع عدد ( 400 ) كيلو أسمدة زراعية مدعمة، ومخصصة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، ومحظور تداولها بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء، وتحرر المحضر 1802/2016 جنح مركز بدر.

كما تم ضبط صاحب مصنع لتصنيع المواد الغذائية كائن بندر كفرالدوار، لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص، وضبط عدد ( 272500 ) قطعة لبان مجهولة المصدر، وتحرر المحضر 1031/2016 جنح مركز وادى النطرون.

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مصر 365

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