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ضبط 1430 مخالفة مرورية و20 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات خلال حملة بالبحيرة

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ضبط 1430 مخالفة مرورية و20 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات خلال حملة بالبحيرة ضبط 1430 مخالفة مرورية و20 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات خلال حملة بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث عن ضبط 20 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 88 متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، وتم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

وتمكنت الحملة من ضبط 1430 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير مدير المرور، والعميد مجدى محيى وكيل المرور والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

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مصر 365