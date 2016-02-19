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فالنسيا يحقق رقما قياسيا بعد خماسية الشوط الأول ضد فيينا النمساوي

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فالنسيا يحقق رقما قياسيا بعد خماسية الشوط الأول ضد فيينا النمساوي فالنسيا يحقق رقما قياسيا بعد خماسية الشوط الأول ضد فيينا النمساوي

(إفي): أصبح فالنسيا الإسباني أول فريق في تاريخ بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم يسجل خمسة أهداف في الشوط الأول خلال مباراة بالمسابقة، حسبما أفاد الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).

وكان فالنسيا متفوقا بخماسية نظيفة قبل أن يذهب للاستراحة خلال لقاءه أمام رابيد فيينا النمساوي بذهاب دور الـ32 من البطولة.

تقدم سانتي مينا بالهدف الأول بعد مرور أربع دقائق، ثم أضاف داني باريخو الهدف الثاني (ق10)، قبل أن يعود مينا ويسجل الهدف الثاني له والثالث للفريق (ق25)، وأضاف ألبارو نيجريدو الهدف الرابع (ق29) ثم أندري جوميز (ق35).

واختتم الفريق اللقاء بهدف سادس ختامي سجله في الشوط الثاني عبر رودريجو مورينو (ق89)، ليتأهل إكلينيكيا للدور ثمن النهائي من البطولة.

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