أدوريز عن هدفه الرائع في مارسيليا: هذه هي وظيفتي

(إفي): لم يرغب أريتز أدوريز مهاجم أتليتك بلباو في التباهي بهدفه الرائع الذي سجله في ملعب مارسيليا الفرنسي ومنح الفوز لفريقه في ذهاب دور الـ32 بدوري أوروبا، مكتفيا بالإشارة إلى أن الهدف يمثل مساهمة منطقية من جانب أي مهاجم.

وقال أدوريز "نحاول بذل أقصى جهد ومساعدة الفريق. وظيفتي هي تسجيل الأهداف واليوم حالفني الحظ وسجلت واحدا"، وذلك في تصريحات الليلة الماضية عقب المباراة التي انتهت بفوز أثلتيك بهدف أدوريز مقابل لا شيء.

ورغم فوز فريقه، قال أدوريز إن أتليتك لم يضمن التأهل بعد لثمن النهائي، مبينا "مازال أمامنا لقاء الإياب ولكننا نثق في إمكانية تجاوزه".

جاء هدف أدوريز (ق54) من تمريرة بالرأس لسابين ميرينو إلى أدوريز خارج المنطقة، ليستقبلها الهداف المخضرم من لمسة واحدة بتسديدة قوية اخترقت شباك أصحاب الأرض.