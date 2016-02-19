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بعد تأخره في شراء الأحذية.. غرامة 4 آلاف دولار على فيدال بسبب حادث سير كوبا أمريكا

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بعد تأخره في شراء الأحذية.. غرامة 4 آلاف دولار على فيدال بسبب حادث سير كوبا أمريكا بعد تأخره في شراء الأحذية.. غرامة 4 آلاف دولار على فيدال بسبب حادث سير كوبا أمريكا

(إفي): أعلنت مصادر قضائية تشيلية أن لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، أرتورو فيدال، يتعين عليه دفع أربعة آلاف دولار لمدرسة بالبلد اللاتيني كجزء من عقوبته بسبب حادث سير وقع بسيارته في يونيو الماضي خلال مشاركته مع منتخب تشيلي في بطولة كوبا أمريكا.

وأوضحت المصادر الليلة الماضية أن الأربعة آلاف دولار تمثل تعويضا بدلا من 100 زوج من الأحذية كان يتعين على فيدال شراءها ومنحها لمدرسة "فالديفيا دي بايني"، ولكنه لم يقم بالأمر.

وكان فيدال يقود سيارته الفيراري وهو مخمور لذا اصطدم بسيارة أخرى أثناء توجهه إلى معسكر منتخب "لاروخا" اللاتيني خلال بطولة كوبا أمريكا، التي توجت بها تشيلي.

وبعدها قبل فيدال بمقترح النيابة العامة التي طالبته بعدة شروط لتجنب الخضوع للمحاكمة بتهمة القيادة تحت تأثير الخمر وعدم احترام السلطات نظرا للسباب الذي وجهه لرجال الشرطة الذين توجهوا لموقع الحادث.

ويبرز من بين هذه الشروط تعويض سائق السيارة التي اصطدم بها في الحادث وتسليم مستلزمات رياضية لمدرسة ببلدة بوين، بالقرب من موقع التصادم بخلاف التبرع بقميص للمنتخب التشيلي موقع من قبله لجهاز الإطفاء بنفس البلدة والمشاركة في ندوات لتحفيز صغار السن.

وقال محامو فيدال إن اللاعب لم يقدم المائة زوج من الأحذية المطلوبة لأنه لم يتمكن من شراءها قبل الموعد المحدد من القضاء، والذي انتهى في 31 ديسمبر الماضي.

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