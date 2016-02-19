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مقتل 18 شخصا في مواجهات بمجمع تابع للأمم المتحدة بجنوب السودان

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مقتل 18 شخصا في مواجهات بمجمع تابع للأمم المتحدة بجنوب السودان مقتل 18 شخصا في مواجهات بمجمع تابع للأمم المتحدة بجنوب السودان

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، مقتل 18 شخصا في مواجهات وقعت بمجمع تابع للأمم المتحدة يأوي فارين من الصراع في جنوب السودان.

ونقلت قناة العربية عن المنظمة قولها – في بيان – إن 18 على الأقل قتلوا في صراع مسلح نشب في موقع حماية المدنيين في ملكال من بينهم اثنان من أعضاء أطباء بلا حدود من جنوب السودان تعرضا للهجوم في المنزل.

وأضافت المنظمة أنها عالجت أيضا 36 شخصا أصيبوا في القتال من بينهم 25 على الأقل بطلقات رصاص.

من جانبها، قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إن القتال نشب الأربعاء الماضي بين شبان يقيمون في مجمع تابع للأمم المتحدة في ملكال، مما أدى إلى مقتل خمسة وجرح 30 إثر اندلاع العنف بين جماعتين عرقيتين.

وأشارت البعثة إلى أن موقع ” ملكال ” لحماية المدنيين يأوي 47791 شخصاً من إجمالي 198440 شخصاً يعيشون في ست من قواعدها في جنوب السودان، ووقع سالفا كير مَيارديت رئيس جنوب السودان، ورياك مشار اتفاقا في أغسطس الماضي لإنهاء القتال الذي أسقط آلاف القتلى.

يذكر أن جنوب السودان انزلق إلى حرب أهلية في ديسمبر 2013 بعد أن تحول خلاف بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار إلى قتال يدور على أساس عرقي.

ولجأ منذ ذلك الحين سكان إلى مواقع “لحماية المدنيين” تديرها الأمم المتحدة. وقتل آلاف ونزح أكثر من مليوني شخص منذ أواخر عام 2013.

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