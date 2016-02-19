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الصحة العالمية تنصح بالامتناع عن ممارسة الجنس لمدة شهر لمكافحة "زيكا"

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الصحة العالمية تنصح بالامتناع عن ممارسة الجنس لمدة شهر لمكافحة "زيكا" الصحة العالمية تنصح بالامتناع عن ممارسة الجنس لمدة شهر لمكافحة "زيكا"
نصحت منظمة الصحة العالمية، جميع الأشخاص العائدين من المناطق المتضررة من فيروس زيكا، بالامتناع عن ممارسة الجنس 4 أسابيع على الأقل، فى حال عدم اتباعهم الجنس الآمن، وذلك ضمن التدابير الوقائية لعدم انتشار عدوى فيروس زيكا فى العالم.

ووفقا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية، فإن وكالة الأمم المتحدة نشرت المبادئ التوجيهية لمنع انتشار عدوى فيروس زيكا، وشددت على توصية اتباع ممارسة الجنس الآمن بالشكل الصحيح، أو الامتناع تماما عنه لمدة غير محددة ولكن على الأقل 4 أسابيع، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات بزيكا نتيجة للاتصال الجنسى.

وأكدت الصحة العالمية، على حالة الطوارئ للصحة العامة، حيث أن العالم بأجمعه أصبح يشعر بالقلق البالغ من فيروس زيكا وصلته بمرض صغر الرأس الذى يصيب الأجنة، ومتلازمة جيلان باريه التى تؤدى إلى تلف الأعصاب وشلل، ومن الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.

وفى السياق نفسه، أكدت الصحيفة أن علماء كولمبيون أعلنوا أنهم على وشك الكشف عن علاقة تربط بين فيروس زيكا، وبين متلازمة جيلان باريه.

وقال الباحثون، إنهم كشفوا عن فيروس زيكا فى عينات الدم لخمسة مرضى، ووجدوا أن العدوى به قد تؤدى إلى سلسلة من ردود الأفعال القوية للجهاز المناعى فتهاجم الأعصاب، وهو ما يسبب الشلل.

وقال طبيب الأعصاب في مدينة كالي الكولومبية أندرياس زريا، إنه "مع كل حالة تتأكد الشكوك بارتباط المرضين"، واستيقظت ساندرا تامايو من النوم لتجد وجهها مشلولا تماما، ولا تستطيع تحريك أى شىء فيه، وهى تناضل من أجل تحريك فمها.


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