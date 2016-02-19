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تغير مفاجئ فى الطقس بالإسكندرية وانخفاض درجات الحرارة

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تغير مفاجئ فى الطقس بالإسكندرية وانخفاض درجات الحرارة تغير مفاجئ فى الطقس بالإسكندرية وانخفاض درجات الحرارة
شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة، انخفاضا مفاجئًا فى درجات الحرارة، وزيادة سرعة الرياح على مختلف أنحاء المحافظة، وذلك فى موجة باردة جديدة تهب على الإسكندرية.

وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة باردة تضرب البلاد من الجمعة إلى الثلاثاء القادم، وحذرت المواطنين من تخفيف الملابس الثقيلة خلال موجة الحر التى شهدتها البلاد الأسبوع الماضى.


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