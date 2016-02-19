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الإسكان: الأحد آخر موعد لتحويل الرغبات لمدينة بدر.. و7467 طلب حتى الان

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الإسكان: الأحد آخر موعد لتحويل الرغبات لمدينة بدر.. و7467 طلب حتى الان الإسكان: الأحد آخر موعد لتحويل الرغبات لمدينة بدر.. و7467 طلب حتى الان
أعلن المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أن يوم الأحد المقبل هو آخر موعد لتحويل الرغبات من مدينة القاهرة الجديدة لمدينة بدر، وذلك بالنسبة للمواطنين محدودى الدخل المتقدمين لحجز وحدات الاسكان الاجتماعى بمدينة القاهرة الجديدة والمستوفيين للشروط.

وأضاف المهندس صلاح حسن، فى بيان له، أن هناك إقبال كبير للمواطنين الحاجزين لوحدات الإسكان الاجتماعى، بمدينة القاهرة الجديدة، لافتا إلى أنه تقدم حتى الآن نحو 7467 مواطناً بطلبات تحويل، مشيرا إلى أنه تم توفير أتوبيس بمقر الجهاز للراغبين فى نقلهم لزيارة موقع الوحدات السكنية التى سيتم التحويل إليها.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد وافق على تعديل رغبات الحاجزين المنطبق عليهم الشروط، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، والزائدين عن عدد الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة القاهرة الجديدة إلى مدينة بدر.

جدير بالذكر، أن عدد الحاجزين المستوفين للشروط بمدينة القاهرة الجديدة بلغ 77331 حاجزاً، بينما عدد الوحدات المتاحة يبلغ 1896 وحدة، لذا جاءت موافقة وزير الإسكان من أجل التيسير على المواطنين المنطبق عليهم الشروط، ولكن لم يحصلوا على الوحدات لعدم توافر وحدات تكفى جميع المستحقين.

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