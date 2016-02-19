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وزير الزراعة :نعمل على تحقيق نهضة زراعية اقتصادية شاملة لمصر بحلول 2030

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وزير الزراعة :نعمل على تحقيق نهضة زراعية اقتصادية شاملة لمصر بحلول 2030 وزير الزراعة :نعمل على تحقيق نهضة زراعية اقتصادية شاملة لمصر بحلول 2030
قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تعمل على تعظيم العائد الاقتصادى من مشروعات الإيفاد، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية صناعية متكاملة فى أراضى المشروعات التى تنفذ، إضافة إلى إقامة وحدات أبحاث وتدريب في مواقع العمل، وتطوير أساليب الرى وتحسين جودة المحاصيل المزروعة وتوفير فرص عمل جيدة ومتنوعة.

وأضاف وزير الزراعة،خلال كلمته التي ألقاها في اجتماعات الدورة الـ 39 لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" المقامة في روما، أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة لتحقيق نهضة زراعية اقتصادية شاملة لمصر بحلول 2030 تعتمد على عدة برامج من العمل التنموى والاستثمارى.

وأوضح عصام فايد، أن خطة الوزارة، تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل الحقلية والثروات الحيوانية والسمكية والداجنة، بالإضافة إلى تطوير التصنيع الزراعى من خلال استخدام الأساليب الحديثة فى الرى والطاقة المتجددة مع الحفاظ على الرقعة الزراعية، من خلال إقامة مجتمعات عمرانية فى الظهير الصحراوى، وتفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بمنع التعدى على الرقعة الزراعية.

وأكد وزير الزراعة في ختام كلمته، أن ستواصل جهودها مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" من خلال المساهمة فى تنفيذ المشروعات وبرامج الاستثمار الشمولى المستمر فى المناطق الريفية من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
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