"الإسكان": 7200 حاجزا بـ"دار مصر" اختاروا عينات التشطيب.. والسبت آخر فرصة

أعلن المهندس محمد نبيه، المشرف على متابعة تنفيذ مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، أن هناك نحو 9200 حاجز بالمرحلة الأولى للمشروع اختاروا عينات التشطيب، من إجمالى 9 آلاف قاموا بتسجيل بياناتهم من خلال رابط "الإسكان المتوسط " بالموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities .gov.eg"" الذى بدأ إطلاقه السبت قبل الماضى، مشيرا إلى أن آخر فرصة لتلقى اختيارات الحاجزين لعينات التشطيب غدا السبت.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال المهندس محمد نبيه، المشرف على متابعة تنفيذ المشروع: فى حالة عدم تحديد إختيار من الحاجزين خلال الفترة المعلن عنها، سيتم تخصيص النموذج الاكثر اختيارا لهم، كما أن النموذج الذى سيقل اختياره عن نسبة 30% سيتم استبعاده وتحويله إلى النموذج الأكثر اختيارا، وفى حالة الرغبة لمعاينة النماذج على الطبيعة، يمكن للحاجزين زيارة المشروع بمدينة العبور.