الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، انخفاض تدريجى في درجات الحرارة، ليسود طقس دافيء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، وعلى البحر المتوسط مما تؤدى إلي اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلي ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلي مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 17 28

>الإسكندرية 15 21

>مطروح 12 20

>بورسعيد 16 21

>دمياط 15 21

>بلطيم 17 20

>الإسماعيلية 15 29

>السويس 15 29

>العريش 9 26

>نخل 8 30

>طابا 10 30

>الطور 15 28

>مرسى علم 16 34

>الغردقة 16 34

>شرم الشيخ 20 30

>رفح 8 25

>كاترين 9 24

>سيوة 14 22

>المنيا 11 30

>الفيوم 13 29

>رأس سدر 16 29

>أبوسمبل 18 32

>وسط الدلتا 17 28

>أسيوط 15 30

>سوهاج 14 31

>الأقصر 13 32

>أسوان 16 33

>شلاتين 18 29

>حلايب 21 26

>الوادى الجديد 14 33

>قنا 16 32

>نويبع 21 29

>السلوم 12 20

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