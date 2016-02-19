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سيولة مرورية وانتشار مكثف لرجال المرور فى شوارع القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية وانتشار مكثف لرجال المرور فى شوارع القاهرة والجيزة سيولة مرورية وانتشار مكثف لرجال المرور فى شوارع القاهرة والجيزة
شهدت الطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية، فى ظل انتشار مكثف لرجال المرور لضبط الحالة المرورية، حيث شهد شارعا جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز ومطلع كوبرى أكتوبر حتى ميدان التحرير سيولة فى حركة السير أمام السيارات.

كما شهد محور 15 مايو ونفق الأزهر وشارع فيصل وميدان رمسيس والجلاء سيولة، مع تواجد مكثف لرجال المرور بالميادين الرئيسية للعمل على فك أى زحامات مرورية أمام قائدى السيارات، ومنع مخالفات السير عكس الاتجاه.


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