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على عبد العال يلتقى رئيس ألبانيا اليوم على هامش "برلمانية" دول المتوسط

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على عبد العال يلتقى رئيس ألبانيا اليوم على هامش "برلمانية" دول المتوسط على عبد العال يلتقى رئيس ألبانيا اليوم على هامش "برلمانية" دول المتوسط
يستقبل بويار نيشانى، رئيس جمهورية ألبانيا، الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان المصرى، صباح اليوم، الجمعة، على هامش مشاركة رئيس النواب والوفد البرلمانى المصرى المرافق له، فى أعمال الجمعية البرلمانية العاشرة لدول البحر الأبيض المتوسط المنعقدة فى جمهورية ألبانيا.

وألقى "عبد العال" كلمة أمام الجمعية، أمس، تناولت الصعوبات والتحديات التى تواجهها المنطقة وعلى وجه الخصوص الأوضاع فى الأراضى المحتلة وسوريا وليبيا مكافحة الإرهاب.


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